Cade un grosso albero a due passi dalla Reggia di CASERTA. Qualcuno si poteva far male

CASERTA – È stato il vento, neanche fortissimo, di questa mattina a buttar giù la pianta, in un momento in cui fortunatamente non transitava nessuna persona. L’albero ora giace sul marciapiedi.

È successo in via Veneto, a pochi metri dall’ingresso del parcheggio Pollio, di fronte all’Hotel Royal (ex “Jolly”).

Una corretta manutenzione avrebbe evitato la caduta dell’albero? Con ogni probabilità, sì.