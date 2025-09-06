Calcio. Licciardi, la giovane promessa sidicina approda al Benevento: nuova avventura nell’Under 15 Nazionale

Reduce di due stagioni di livello con il Real Casarea, fucina di grandi campioni del calcio campano

TEANO / BENEVENTO (Arnaldo Betti) – Un nuovo talento sidicino si affaccia nel panorama calcistico nazionale. Si tratta di Salvatore Licciardi, classe 2010, mezzala destra dalle grandi qualità tecniche e realizzative, che da questa stagione vestirà la maglia del Benevento Calcio, con l’Under 15 Nazionale guidata da mister Paolo Festa.

Il giovane calciatore teanese è stato seguito da diverse società, anche di Serie A, che ne hanno notato le qualità. Tuttavia, per una questione legata all’età, il suo trasferimento in quelle realtà non era ancora possibile. La scelta è quindi ricaduta sulle “Streghe” del Benevento, che hanno creduto fortemente in lui e lo hanno accolto nel proprio settore giovanile con un progetto mirato alla sua crescita.

Licciardi arriva al Benevento dopo due stagioni di altissimo livello con il Real Casarea, fucina di grandi campioni del calcio giovanile campano.

Nella stagione scorsa, con l’Under 14, ha realizzato la bellezza di 29 gol , un bottino che parla da solo sulle sue qualità offensive, nonostante il ruolo da centrocampista.

L'anno precedente, con l'Under 13, si è addirittura laureato Campione d'Italia di categoria, sempre con il Real Casarea.

Numeri e successi che confermano il grande potenziale di questo giovane talento, capace di abbinare dinamismo, visione di gioco e capacità di inserimento.

Da circa un mese Salvatore si è già trasferito nella città sannita, dove ha iniziato ad ambientarsi con i nuovi compagni e a lavorare sotto le direttive di mister Festa. Un passo importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche personale, per un ragazzo che dimostra determinazione e maturità nel voler inseguire i propri sogni.

Per Teano e l’intero territorio sidicino, l’avventura di Licciardi rappresenta motivo di grande orgoglio. Un’altra giovane promessa che prova a spiccare il volo, con la speranza che il suo percorso possa portarlo sempre più in alto. Il sogno è appena cominciato, ma la strada intrapresa da Salvatore Licciardi lascia ben sperare: talento, sacrificio e passione non gli mancano, e il Benevento ha deciso di puntare forte su di lui.