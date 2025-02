Camion perde il carico, travolto un gruppo di ciclisti: muore 49enne casertano

Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Un uomo di 49 anni è morto oggi, 1° febbraio, in un incidente stradale a Salerno. Il 49enne, originario del casertano, era in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto dal carico perso da un camion che transitava in direzione opposta.

L’incidente è avvenuto in via Fra’ Generoso, all’incrocio con la strada che conduce al Castello Arechi.

Secondo quanto ricostruito finora, un camion in transito ha perso parte del carico di ecoballe che hanno un gruppo di ciclisti sulla corsia opposta. Sul posto i vigili del Fuoco, il 118, la polizia stradale e la municipale. i pompieri con un’autogru hanno sollevato il carico, ma per uno dei ciclisti non c’è stato nulla da fare. Un altro ciclista è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Salerno