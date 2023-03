CAMORRA E SERVIZI SOCIALI. Pasquale Capriglione becca 9 interdittive antimafia per le sue coop

CASERTA – Nove interdittive antimafia in un mese alle cooperative sociali legate a Pasquale Capriglione, indagato nell’inchiesta della Dda di Napoli sul monopolio criminale dei servizi sociali, con l’influenza di soggetti legati al clan del Casalesi.

Il prefetto Giuseppe Castaldo ha adottato le 9 misure di prevenzione nei confronti di società e cooperative attive nel settore socio-assistenziale e con sedi in diversi comuni dell’Agro Caleno.

Secondo la DDA, Capriglione sarebbe in rapporti con Luigi Lagravanese ed entrambi legati alla fazione Schiavone del Clan dei Casalesi attraverso un paio di società.

Per mesi abbiamo seguito la vicenda dell’interdittiva antimafia alla cooperativa Nestore, che per l’Asl di Caserta gestiva i servizi socio assistenziali in diverse strutture e l’intera residenza per malati di via De Falco, a Caserta.

Una

situazione che, dopo la, anch’egli indagato, sta rischiando di mandare per strada i lavoratori della struttura.