CAPODRISE piange la prima vittima del coronavirus

CAPODRISE – Affranto e desolato il tono con cui Angelo Crescente, sindaco di Capodrise, ha annunciato la scomparsa di un concittadino malato di coronavirus:

“Cari cittadini,

nonostante le più fosche previsioni, ho sempre sperato di non dovervi mai annunciare quanto segue:



tura non sia occorsa invano. Al di là delle tante disfunzioni che il sistema anti-covid, nella sua precoce implosione, sta dimostrando, è oltremodo indispensabile essere consapevoli che è possibile scongiurare la catastrofe solo grazie alla collaborazione responsabile di tutti. Il tempo dei professionisti della lamentela è finito! Siamo in guerra, ed in guerra i disfattisti sono considerati alla stregua dei disertori; occorre uno sforzo unitario e senza tentennamenti per vincere la battaglia più dura che la nostra generazione è chiamata a combattere. Il nostro futuro e quello dei nostri figli dipendono dall’agire presente; spogliamoci dell’indifferenza, depuriamoci dall’egoismo, rovesciamo alle nostre spalle la paura, e rimbocchiamoci le maniche senza indietreggiare, con il cuore oltre l’ostacolo.

La morte prematura di questo nostro concittadino non cada nel vuoto, sia un monito per quanti non hanno ancora compreso la gravità dell’ora buia che stiamo vivendo, e continuano ad assumere atteggiamenti irresponsabili.

Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo che la loro colpevole superficialità possa causare altre vittime innocenti da dovere piangere”.

nella serata di venerdì scorso il flagello del Covid-19 si è abbattuto sul nostro territorio facendo la sua prima vittima. Ho indugiato nell’ufficializzare la notizia nel rispetto della volontà dei familiari, e solo dopo averne avuto il consenso. A loro vada il cordoglio di tutta la comunità di Capodrise con la speranza, finora disattesa, che questa perdita prema