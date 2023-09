CAPUA dice addio a un capuano d.o.c. : un malore improvviso si porta via Franco Fierro

Colto da un malore improvviso mentre passeggiava per il Corso Appio

CAPUA – Un malore improvviso mentre passeggiava, come quotidianamente faceva, per le strade della sua amata Capua, ha strappato alla vita e all’affetto prima dei familiari poi di tutta la cittadinanza Franco Fierro, 84 anni. Un malore mentre percorreva il Corso Appio sotto gli occhi increduli dei commercianti che hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 ma quando purtroppo questi sono giunti sul posto il suo cuore aveva già smesso di battere. Ex consigliere comunale, giornalista, presidente dell’associazione “Capua nel Cuore”, sostenitore del Psi, organizzatore del Carnevale e di tanti altri eventi, il suo impegno per le associazioni locali e per la “Pro Loco”. Mancherà ai capuani, mancherà alla vita cittadina mancheranno il suo amato “Block Notes”, di cui per anni è stato presidente, e la sua immancabile sciarpa rossa