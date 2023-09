I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) Comunità in lutto per la scomparsa prematura di Raffaele Serafino, geometra 34enne, apprezzato dai cittadini che troppo presto lascia la madre e gli amici. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 16:30 nella Chiesa del Carmelo a Sant’Angelo in Formis. Numerosi I messaggi di addio e cordoglio.