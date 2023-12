CAPUA IN LUTTO. Addio a Luigi De Rosa, stimato e amato medico di famiglia

Da sempre punto di riferimento per tutti, non solo per i suoi assistiti.

CAPUA. Un dolore immenso ha colpito la città di Capua per la scomparsa di Luigi De Rosa, medico di famiglia in pensione e da sempre punto di riferimento per tutti i capuani. La sua etica professionale, le sue capacità umane di relazionarsi, non solo ai suoi pazienti, difficilmente saranno dimenticate da chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerlo. Luigi De Rosa lascia un vuoto nella sua famiglia, nella comunità medica e nella città di Capua che si appresta a dirgli addio.