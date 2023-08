CAPUA. Raid nella notte, svaligiato l’info point di piazza D’Armi

Sede anche della biglietteria della Air Campania

CAPUA – Malviventi in azione nella notte presso l’info Point, che funge anche da biglietteria della Air Campania, in piazza D’Armi a Capua. I ladri si sono impossessati di diverse attrezzature, prelevato del denaro da una piccola cassaforte insieme a qualche blocchetto di biglietti e delle card per gli abbonamenti. Quando è scattato l’allarme sul posto si sono portati i carabinieri.