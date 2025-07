CAPUA. Scarichi nel Volturno: ex sindaco, tecnico e imprenditrice ASSOLTI

Assoluzione per il disastro ambientale e il danneggiamento dei beni pubblici. PRESCRIZIONE per l’abbandono rifiuti e inquinamento delle acque

CAPUA – La Seconda Sezione Penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso sentenza definitiva nel caso dell’inquinamento del fiume Volturno, assolvendo tutti gli imputati.

Alla sbarra si trovavano l’ex sindaco di Capua Edoardo Centore, il responsabile del settore lavori pubblici Francesco Greco, la legale rappresentante della ditta di manutenzione Eleonora Castri accusati di aver omesso i necessari interventi sugli impianti fognari causando lo sversamento di liquami nel Volturno.

Il giudice ha dichiarato l’insussistenza del fatto per i primi due capi d’imputazione relativi al disastro ambientale e al danneggiamento di beni pubblici, ritenendo non provata la sussistenza delle condotte contestate, mentre ha dichiarato l’intervenuta prescrizione per i restanti tre capi riguardanti l’abbandono di rifiuti, l’inquinamento delle acque e il deturpamento di bellezze naturali, estinti per decorso dei termini.

Nel collegio difensivo impegnati gli avvocati Michele Spina, Luigi De Vita, Mauro Iodice e Gerardo Marrocco.