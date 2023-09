LA FOTO. CAPUA. Scontro frontale nella notte sul ponte Romano: un ferito grave

Ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta

CAPUA – Un grave incidente frontale si è verificato ieri sera, tra due vetture, sul Ponte Romano a Capua. Ad avere la peggio, ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale civile di Caserta l’uomo alla guida di una Kia Rio. Poco dopo l’una di questa notte, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale compagnia, le due vetture si sono scontrate frontalmente. La strada è stata interdetta al traffico per consentire i rilievi e gli accertamenti, per essere riaperta solo alle prime luci di questa mattina.