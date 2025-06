Carabiniere 22enne e la fidanzata morti in un violento incidente sulla strada del mare. Indagati una donna e un uomo alla guida di due auto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SESSA AURUNCA – Nel drammatico incidente di ieri, lunedì, Matteo Ferrara, 23 anni, carabiniere in servizio nel Milanese, e la compagna Melissa Rea, 22, sono morti sul colpo in un incidente avvenuto lungo la strada provinciale che collega l’entroterra aurunco alla costa domitia.

La coppia, originaria delle frazioni di Rongolise e Piedimonte di Sessa Aurunca, stava viaggiando in sella a uno scooter diretto verso il mare quando, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe trovata di fronte un’auto intenta a svoltare verso una stazione di servizio. La Fiat Punto, guidata da un altro automobilista, avrebbe eseguito la manovra improvvisamente, tagliando la traiettoria del mezzo a due ruote. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo: lo scooter si è schiantato contro la fiancata della vettura e i due ragazzi sono stati scaraventati sull’asfalto.

Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi. Sul luogo del sinistro sono giunti anche i carabinieri per i rilievi tecnici e la chiusura temporanea dell’arteria stradale, necessaria per consentire le operazioni investigative.

Nello scontro è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, una Fiat Idea condotta da una donna del posto, che procedeva in direzione San Castrese. Fortunatamente, per lei non si registrano gravi conseguenze fisiche.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale. Al momento sono stati iscritti nel fascicolo tutti i conducenti coinvolti, compreso Matteo Ferrara, per motivi procedurali. Le indagini puntano a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità, anche attraverso accertamenti tecnici e medico-legali disposti dall’autorità giudiziaria.