Carenza di personale alla Reggia di CASERTA, in “aiuto” 5 giovani volontari

Un dato di fatto acquisito da tempo, a cui né Mauro Felicori prima né Tiziana Maffei oggi hanno saputo mettere mano

Caserta (pm) – La carenza del personale di vigilanza della Reggia è un dato di fatto acquisito da tempo, a cui né Mauro Felicori prima né Tiziana Maffei oggi hanno saputo mettere mano, nonostante la sua gravità e l’urgenza che pone e quantunque il museo goda di un’ampia autonomia gestionale ed economico-finanziaria.

E’ vero che, come viene eccepito a giustificazione, tale deficit è generalizzato e si registra a livello nazionale come effetto di una inadeguata programmazione ministeriale dei concorsi che dovrebbero garantire il mantenimento delle dotazioni organiche, ma si potrebbe incidere localmente, a livello del museo, con scelte maggiormente oculate. Come ricorrere con maggiore ampiezza al personale ALES, quello appartenente alla società in house del Ministero della Cultura -Arte Lavoro e Servizi S.p.A. preposta a compiti ausiliari e di supporto di tale dicastero, o come non distogliere dal proprio impiego il personale di custodia preponendolo ad altri compiti burocratici.

Sta

di fatto che nella giornata festiva di oggi, a stretto rigore, considerato l’esiguo numero di dipendenti di vigilanza presenti in servizio, laavrebbe dovuto chiudere alle visite buona parte degli appartamenti reali e del parco.

Difatti, nella mattinata erano presenti per la sorveglianza del bosco, delle fontane e del giardino inglese appena due dipendenti titolari, affiancati da qualche unità del servizio mobile in bicicletta della società di vigilanza privata ingaggiata per alcuni mesi.

Agli appartamenti del piano reale, il numero degli addetti alla vigilanza è risultato talmente esiguo che, per scongiurare la chiusura delle stanze, la direzione museale ha deciso di integrare, per quanto possibile, i servizi di sorveglianza mediante cinque giovani volontari dell’associazione nazionale carabinieri.

Quanto questo sia ammesso e consentito sotto il profilo delle regole e dell’opportunità, trattandosi pur sempre di persone estranee all’amministrazione museale onerate di compiti che implicano profili di responsabilità non indifferenti, non sapremmo dire. Certo, non ci sembra affatto normale. Sta di fatto che dopo il noto furto dall’opera Ex Voto di Christian Boltanski della collezione Tarrae Motus, sul piano giudiziale, nel procedimento penale tuttora in corso, si sta ponendo la questione del rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano il servizio di vigilanza nella Reggia.

E senza voler pensare ai tanti atti vandalici compiuti da qualche tempo da gruppi ambientalisti all’interno di musei o contro sedi istituzionali, scelti sempre in relazione alla loro notorietà. Se, similmente, nella Reggia dovessero essere imbrattati di vernice pareti ed oggetti d’arte di una delle stanze vigilate da questi volontari chi risponderebbe di questo?

Si può affidare la sicurezza di uno dei maggiori monumenti del Paese alla improvvisazione ed al caso?

Alcuni casi di vandalismo contro opere d’arte avvenuti nei mesi scorsi ad opera di gruppi di ecologisti