Carenze igieniche nel minimarket: carabinieri sequestrano 127 chili di prodotti, scatta la chiusura

TRENTOLA DUCENTA – Controlli serrati volti alla tutela della salute dei cittadini, sono stati eseguiti nella mattinata di ieri a Trentola Ducenta. Sotto la lente è finito un minimarket del luogo dove i militari dell’Arma, insieme a personale della ASL di Caserta, hanno eseguito un accesso ispettivo poco dopo l’orario di apertura.



Nel corso delle verifiche, che hanno consentito di rilevare che l’attività commerciale non era collegata alla rete elettrica, i carabinieri hanno riscontrato gravi carenze igienico sanitarie in particolar modo nei locali destinati allo stoccaggio degli alimenti.



A seguito delle verifiche eseguite su prodotti di origine animale presenti in magazzino e in vendita, riscontrati in pessime condizioni di conservazione e privi di qualsiasi indicazione volta a garantire la tracciabilità alimentare, sono stati sottoposti a sequestro 127 chili di prodotti deperibili.

Al

termine dei controlli i Carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta hanno proceduto all’immediata sospensione dell’attività di vendita al dettaglio.