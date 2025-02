CASAL DI PRINCIPE. Altra rissa finita male. Trauma cranico e ospedale

Il sabato sera a Casale ora è veramente pericoloso

CASAL DI PRINCIPE – Ieri sera un 38enne straniero è stato aggredito in via Umberto Maddalena a Casal di Principe. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, ha subito un trauma cranico e segni di percosse. Soccorso dai carabinieri della stazione locale, è stato portato in ospedale. Le forze dell’ordine indagano sull’accaduto e sugli aggressori: da chiarire se si sia trattato di un’aggressione mirata o di una lite degenerata.