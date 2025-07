CASAL DI PRINCIPE piange la scomparsa di Gino, 33 anni

Giovane molto conosciuto

CASAL DI PRINCIPE – Una tragedia ha colpito la comunità di Casal di Principe, lasciando dolore e incredulità tra i suoi cittadini. A soli 33 anni, è venuto a mancare Gino Mennillo, un giovane molto conosciuto e stimato per il suo carattere generoso, la sua determinazione e la capacità di affrontare ogni sfida con coraggio e serenità.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, gettando nello sconforto familiari, amici e tutti coloro che lo avevano incontrato lungo il suo cammino.

Il dolore per la sua perdita è profondo, e in tanti si sono stretti alla sua famiglia, offrendo affetto e vicinanza in queste ore di grande sofferenza. Messaggi di cordoglio e ricordi affettuosi stanno riempiendo i social, testimonianza del segno che Gino ha lasciato nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Una vita spezzata troppo presto, che lascia un silenzio pesante e un’assenza impossibile da colmare.