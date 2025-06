CASERTA. 16enne accoltellato in piazza Dante

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Un grave episodio di violenza Intorno alle 21 di ieri sera, domenica. Un ragazzo di 16 anni, di origine straniera e residente in una comunità educativa locale, è stato accoltellato in piazza Dante. Il giovane è stato soccorso in condizioni critiche, riportando ferite al collo e al torace. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Caserta in codice rosso.

Fortunatamente, le ferite si sono rivelate meno gravi del previsto e i medici prevedono una pronta guarigione nel giro di pochi giorni. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause dell’aggressione, ancora avvolte nel mistero. Non si esclude alcuna ipotesi.