CASERTA. Auto incendiate nel rione Falcone. Carbonizzata la Smart di una Rondinone “acquisita”

CASERTA – Giornata agitata quella vissuta nel rione Falcone di Caserta, dove due vetture sono state distrutte da un incendio. Una Panda e una Smart erano parcheggiate nel Rione quando, per cause che le forze dell’ordine dovranno accertare, le fiamme le hanno distrutte, rendendole a malapena riconoscibili. L’incendio si è sviluppato rapidamente, richiamando l’attenzione dei residenti, allertati dal forte odore di bruciato e dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona.

Nota a margine: la citycar tedesca incendiata appartiene ad una giovane ragazza di Casapulla, compagna di un giovane membro della famiglia Rondinone, ritenuta storicamente connessa al clan Belforte di Marcianise, di cui un componente, Gennaro Rondinone, è indagato nello scandalo degli appalti truccati al comune di Caserta, ovvero la vicenda che ha portato allo scioglimento per condizionamento camorristico dell’amministrazione guidata dal sindaco Carlo Marino.