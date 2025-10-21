CASERTA. Bimbo di 3 mesi non respira più nel negozio: è in codice rosso

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – Un bimbo di tre mesi è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Caserta dopo aver accusato gravi difficoltà respiratorie, forse causate da un soffocamento. Il piccolo si trovava all’interno del negozio “Iper Bimbo” in via Vincenzo Guerriero quando sono comparsi i primi sintomi.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha prestato le prime cure al bambino prima di trasferirlo in ospedale in condizioni che hanno richiesto inevitabilmente il massimo livello di emergenza. Le condizioni del neonato rimangono al momento sotto osservazione medica.