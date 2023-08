CASERTA. Città in lacrime per Pierino: “era l’uomo più buono mai conosciuto”

CASERTA – Si terranno alle 11 di questa mattina i funerali di Pierino Cioffi, da poco 82enne, spirato serenamente ieri, lunedì 21 agosto, nella sua abitazione di via Ruggiero.

Una fine serena, come serena è stata la sua esistenza.

Ex dipendente Telecom e mago per divertimento, Pierino aveva una passione per la vita e il “vizio” del sorriso bonario e della battuta di spirito.

Chi lo conosceva lo ha definito “l’uomo più buono di Caserta”.

La sua felicità contagiosa è stata spesso al centro delle domeniche mattine del bar Time Out e, dopo la pensione, Pierino dispensava sorrisi e caffè anche nei giorni feriali.

Pippo, Rosa e tutti (i tanti) amici si stringono attorno alla sua famiglia, sorridendo nel segno di Pierino.