CORONAVIRUS. Cosa sta succedendo tra contagi, guariti e decessi a CASERTA E PROVINCIA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

Il rapporto tra positivi e tamponi è in crescita, ma il lunedì è un andamento che si conferma

CASERTA (red.cro.) – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 25 gennaio, dati aggiornati alle 12, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Si registrano 101 nuovi contagi in Terra di Lavoro, con 1.008 tamponi analizzati e una percentuale di positività in aumento al 10%, come poi avviene ogni lunedì nella lettura dei dati delle 24 ore precedenti.

Cresce il numero dei decessi legati al coronavirus, sale a 641 (+9).

I guariti in provincia di Caserta sono 35.340 (+168 guariti nelle ultime 24 ore), mentre la cifra riguardante le persone attualmente positive continua a scendere ed è pari a 2.741 (-76).

Dall’inizio della pandemia sono stati 38.722 casi di contagio.

