CASERTA. Detenuto dà in escandescenze e aggredisce medico

L’episodio questa mattina nel reparto di chirurgia Maxillo facciale

CASERTA – Attimi di tensione si sono vissuti questa mattina all’ospedale di Caserta dove un detenuto per cause ancora in corso di accertamento ha dato in escandescenze e aggredito un medico presso il reparto di chirurgia Maxillo-facciale

Rumori e urla, hanno allertato i presenti in sala d’attesa, compresi gli agenti della polizia penitenziaria intervenuti subito per fermare il soggetto prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Dopo qualche minuto con non poca fatica la situazione è rientrata e il detenuto ha raggiunto nuovamente la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere