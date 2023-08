CASERTA dice addio a Rosario De Felice: sopravvissuto alla strage di Buccino muore a 29 anni

Sopravvissuto al drammatico incidente in cui persero la vita quattro alfieri della pallacanestro casertana

CASERTA – Lutto nello sport casertano. Si è spento, in mattinata, a soli 29 anni Rosario De Felice, sopravvissuto alla strage di Buccino nel 2008, in cui persero la vita quattro alfieri della pallacanestro casertana. Tanti i messaggi di dolore che stanno giungendo ai familiari anche attraverso i social dove sulla pagina La Reggia del Basket si legge: “Ci lascia un vero “scugnizzo” che ci ha insegnato a non mollare mai. Ti vogliamo bene grande ROSS” .