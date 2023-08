CASERTA. Donna trovata morta nella sua auto

CASERTA – L’allarme è stato lanciato da un agricoltore, che ha ritrovato un corpo senza vita in un’auto in sosta in via Quercia Cupa, nella frazione di Casola. È successo ieri mattina, venerdì 11 agosto.

La donna è stata identificata in Maddalena P., 63 anni. Pare sia stata colta da un malore improvviso.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Caserta.