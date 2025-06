CASERTA. Donne litigano in strada per soldi: colpita a schiaffi in faccia e con spray al peperoncino 27 Giugno 2025 - 15:35

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20 CASERTA – Giornate intense quelle appena trascorse per la Polizia di Stato, impegnata in un’operazione straordinaria di controllo del territorio nella zona di Caserta e dintorni. L’azione, svolta con l’impiego degli agenti della Questura e delle unità di supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli, rientra nei servizi mirati a contrastare furti e altri reati predatori. Nel corso dei controlli sono state fermate oltre 50 persone e ispezionati 30 veicoli. Il bilancio finale parla di due persone denunciate e diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada. L’attività si è concentrata soprattutto a San Nicola la Strada, in particolare nella zona di Largo Rotonda, e nei quartieri casertani di Briano, San Leucio e Puccianiello. Tra gli episodi più gravi, l’aggressione a una donna avvenuta a Caserta. Quando la volante è arrivata sul posto, la vittima mostrava segni evidenti di contusione al volto e difficoltà respiratorie, causate dall’uso di spray urticante. Gli agenti hanno ricostruito la vicenda: all’origine dell’aggressione ci sarebbero motivi economici. La responsabile, una donna di 53 anni, è stata denunciata per lesioni. Invece, a San Nicola la Strada, un 27enne originario del Gambia è stato fermato dopo aver tentato di fuggire a un controllo. Una volta raggiunto, ha cercato di sottrarsi all’arresto opponendo resistenza. Per lui è scattata la denuncia e l’avvio della procedura per l’emissione di un foglio di via dal Comune.