CASERTA. “Fermiamo il fuoco, i monti Tifatini sono la nostra memoria.” L’appello della Pro Loco Comitato di Briano

CASERTA – I Monti Tifatini non sono solo un paesaggio da cartolina o una passeggiata domenicale. Sono la memoria di un popolo, il respiro verde della provincia di Caserta, un’eredità viva che oggi rischia di trasformarsi in cenere sotto i nostri occhi.

Da giorni — giorni interi — squadre di soccorso, volontari e semplici cittadini si alternano nel tentativo disperato di domare le fiamme. Ma ogni volta che l’incendio viene spento, qualcosa — o qualcuno — lo fa ripartire. Sempre lì, sempre con la stessa ferocia. E allora viene spontaneo chiedersi: chi ci guadagna davvero da questa devastazione continua?

Non è solo una questione di fuoco. È una questione di interessi. Interessi opachi, che si insinuano tra omissioni e silenzi. Mentre l’aria si riempie di fumo e il terreno si sgretola sotto l’azione del fuoco, qualcuno altrove fa i conti.

Per contrastare questa emergenza, alla Campania sono stati destinati 72 milioni di euro per il triennio 2025–2027 dedicati alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi. Tra questi fondi, 1,5 milioni sono affidati alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, mentre 500.000 euro vanno alla Protezione Civile per sostenere convenzioni con volontari specializzati.

Ma noi, da casertani veri, gente di terra e di sudore, non possiamo accettarlo. Il tempo dell’indifferenza è scaduto. Serve uno scatto di dignità e responsabilità collettiva. Droni, controlli serrati, indagini serie e pene esemplari per chi distrugge il nostro paesaggio. Ma serve, soprattutto, consapevolezza. Che non c’è futuro senza rispetto per la nostra terra.

Caserta non è terra da conquistare, è terra da custodire. Proteggerla è un dovere verso chi siamo e verso chi verrà dopo di noi.

Pierluigi Marino

Presente

Pro Loco Comitato Borgo di Briano – Caserta