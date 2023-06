CASERTA. FURTO AL SUPERMERCATO MD. Rubati borse e portafogli a una coppia con la “tattica della ruota”

F/ Un fenomeno che non registravamo da alcune settimane, segnalato alcuni giorni fa dall’attivista Maria Grazia Manna

CASERTA – Non si tratta di un evento che, come si suol dire, è un’ultim’ora, qualcosa avvenuto pochi minuti prima della stesura di questo articolo, ma si tratta di un fatto che è importante, non per la sua specifica attualità, ma per la fenomenologia, per la dinamica.

La scorsa settimana, infatti, a Caserta, c’è stato l’ennesimo colpo in uno dei supermercati del Capoluogo. Si tratta della filiale dell’MD di via Falcone.

A raccontare l’episodio, come spesso accade, è Maria Grazia Manna, attivista e blogger di Caserta, a cui i cittadini di casertani (che nutrono nei suoi confronti una forte fiducia) raccontano e segnalano avvenimenti simili.

Alcuni giorni fa marito e moglie hanno trovato l’auto con una delle ruote squarciate all’interno del parcheggio del supermercato. Nell’operazione di cambio del pneumatico, l’uomo e la donna hanno appoggiato le borse nella vettura facendo il “gravissimo” errore di non richiudere l’auto dopo aver inserito i propri oggetti personali.

È bastato un attimo di distrazione e dei malviventi sono riusciti a portar via le borse con portafogli all’interno.

Come detto, è importante la dinamica e il tipo di fatto, visto che sono state diverse le denunce di casi simili, di furti avvenuti con ruote squarciate all’interno dei parcheggi dei supermercati.