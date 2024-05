CASERTA. Il dirigente comunale e vicepresidente dell’ordine Vitelli firma un affidamento diretto al “suo” presidente Carlo Raucci e all’ex sindaco Petteruti

CASERTA – Si tratta del più classico degli affidamenti diretti quello firmato da Luigi Vitelli, vice presidente dell’Ordine degli ingegneri di Caserta, imputato in un processo per concussione per fatti legati al suo lavoro al comune di San Tammaro.

A ricevere questo incarico, relativo al servizio di esecuzione di indagini geologiche relativamente ad alcuni lavori, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e residenza, quindi dall’Unione Europea, è la società di un soggetto che Vitelli conosce molto bene.

La ditta scelta è infatti la Edil Sigma di Santa Maria Capua Vetere, la cui proprietà è riconducibile al presidente dell’Ordine degli ingegneri, Carlo Raucci e all’ex sindaco di Caserta Nicodemo Petteruti.

Nulla di illegittimo, però fa specie vedere un vice presidente dell’Ordine che premia la società del suo presidente. E non si tratta della prima volta che il comune di Caserta affida incarichi e, quindi, denaro pubblico all’impresa di Petteruti e Raucci.

Della Edil Sigma, inoltre, ne avevamo scritto nel luglio scorso, parlando di un intervento del Ministero delle infrastrutture che aveva sospeso le attività di un solo settore della società con sede a Santa Maria.

Particolare anche la circostanza che vede il capo dell’area Tecnica del comune di Caserta, Franco Biondi, essere responsabile delle attività di Vitelli, vicepresidente dell’ordine, e guidare il settore dell’amministrazione che incarica la società del presidente, tutto ciò mentre il dirigente del comune capoluogo è sospeso l’Albo nazionale degli ingegneri.

Per qualcuno potrebbe essere anche discutibile un incarico all’ex sindaco del comune da parte dell’amministrazione dello stesso primo cittadino guidava, però, onestamente, non è che possiamo fare sempre gli stessi discorsi sulla commistione tra imprenditoria e politica.

Perché li dovremmo fare non solo per la posizione di Petteruti, ma anche per Carlo Raucci che le scorse elezioni regionali del 2020 era stato candidato in una lista collegata al presidente Vincenzo De Luca e poi recentemente inserito nel consiglio di amministrazione di ACER, l’ex Istituto delle case popolari, con nomi fortemente caldeggiata dal consigliere regionale e braccio destro del governatore Giovanni Zannini.

Raucci, inoltre, lo scorso mese di febbraio era stato scelto dall’amministrazione provinciale di Giorgio Magliocca per le attività di espletamento del servizio di ingegneria architettura relativa alla direzione dei lavori sulla strada provinciale 330 per la messa in sicurezza del ponte con una retribuzione da oltre 28 mila euro.