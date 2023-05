CASERTA. In città le riprese dell’ultima stagione di “L’ Amica Geniale”. ECCO DOVE E COME CAMBIA LA CIRCOLAZIONE

Da domani fino alle 14 di giorno 13

CASERTA – “Continuano le riprese cinematografiche in città della serie “L’Amica Geniale 4″ Sono istituite le seguenti modifiche alla segnaletica stradale in Via Fulvio Renella nel tratto di strada compreso tra il civico 67 e l’intersezione con Via Daniele: dalle 8 del 12 Maggio 2023 – si legge nel post – e fino alle 14 del 13 Maggio 2023 è istituito il divieto di sosta con rimozione carro gru valido per ogni categoria di utenza, ad eccezione dei mezzi di trasporto necessari per la realizzazione delle riprese cinematografiche dalle 8 alle 14 del 13 Maggio 2023 è istituita la sospensione – si legge ancora – della circolazione nel medesimo tratto di strada limitato a brevi periodi temporali secondo le esigenze di riprese”. La comunicazione del Comune di Caserta in Facebook