CASERTA. In via Battisti i residenti titolari di autorizzazione per parcheggiare trovano sempre il posto auto occupato da altri. Vigili urbani fantasma

Caserta – Poiché i tanti cittadini che seguono CasertaCe.net spesso e volentieri non ricevono risposte dal comune alle loro necessità ed ai loro problemi, perché c’è sempre un impedimento quando di organico, quando di sottili distinzioni di competenze, quando di dottori che “sono fuori stanza”, che cosa fanno? Scrivono al nostro giornale, chiedendo un intervento e confidando nella denuncia pubblica per smuovere qualcosa. E’ un evidente segno di stima per la nostra testata, ma che sottovaluta la impassibilità di certe burocrazie come quella casertana.

Tuttavia non ci sottraiamo mai, nei limiti nostri e del possibile, dall’appoggiare chi si sente perso. Oggi diamo spazio alla segnalazione di alcuni abitanti della centralissima via Battisti, che hanno un guaio non da poco, che riguarda il parcheggio delle proprie autovetture. In teoria avrebbero il lato destro della carreggiata, che è a senso unico, riservata a loro in qualità di residenti del centro storico, previa l’acquisizione dalla polizia municipale di una specifica autorizzazione annuale, del costo di circa ottanta euro, e l’esposizione del relativo talloncino sul cruscotto del veicolo.

Sta di fatto – ci dicono – che gli stalli destinati ad essi sono perennemente occupati abusivamente da altri veicoli. E’ vero che c’è un cartello monitorio sulla strada, ma è totalmente ignorato anche per la mancanza di seri controlli. Inoltre le strisce gialle che dovrebbero delimitare le zone di sosta riservata sono stinte al punto tale da risultare impercettibili.

Per giunta, specie nei giorni della movida, trovando occupati i propri posti, sono costretti a parcheggiare più lontano dove è possibile e persino a pagamento. Anche perché i tentativi di ottenere l’intervento dei vigili urbani vanno usualmente a vuoto.

Tutto all’opposto per l’altro lato del tratto stradale, dove il blu delle strisce a pagamento risalta nella sua brillantezza e gli ausiliari della sosta fanno solerti il loro dovere.

Concludiamo offrendo un elemento di speranza ai nostri. Siano fiduciosi perché il sindaco Marino, che – come abbiamo raccontato – nei giorni scorsi in qualità di presidente dell’ANCI Campania ha fatto una partaccia all’ANAS territoriale proprio per le condizioni della viabilità regionale, potrebbe prima o poi interessarsi di quella di Caserta.