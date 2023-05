CASERTA. “L’ Amica Geniale”, ciak si gira. Modifiche temporanee della segnaletica stradale: DOVE E QUANDO

.

CASERTA – Di seguito la comunicazione del Comune sulle modifiche che verranno apportate alla circolazione : “L’amica Geniale 4 – Riprese Cinematografiche in via Daniele. Modifiche temporanee della segnaletica stradale dal 22 al 23 maggio 2023. É istituito in via Daniele, tratto compreso tra via Roma e corso Trieste, il divieto di sosta con rimozione carro gru valido per ogni categoria – si legge nel post – di utenza e ad eccezione dei veicoli e mezzi tecnici necessari alle riprese, dalle ore 08:00 del 22 maggio 2023 alle ore 22:00 del 23 maggio 2023: sul lato destro dell’attuale direttrice di marcia, dall’incrocio con via Roma fino al civico 23, con sospensione della sosta a pagamento sul lato sinistro dell’attuale direttrice di marcia, dal passo carrabile n. 337 al passo carrabile n. 777″.”