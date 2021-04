CASERTA – Sgomento e dolore Caserta per l’improvvisa dipartita di Iolanda Madonna, 59 anni. Sono in tanti a ricordarla come una donna solare, amata e benvoluta da tutti. Lascia nel dolore la sorella Anna e i fratelli Antonio e Francesco. I funerali si terranno domani 15 Aprile alle ore 10 nella chiesa di San Pietro in Cattedra Rione Tescione. La notiziadella sua morte si è diffusa rapidamente in città e anche sui social dove tanti concittadini stanno lasciando un messaggio di cordoglio.