CASERTA. “La ISVEC non paga gli stipendi”. I dipendenti dei rifiuti pronti a protestare sotto l’ufficio di Carlo Marino

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

L’allarme della UilTrasporti che, dopo non aver ricevuto risposta nei giorni scorsi, è pronto a “clamorose iniziative di protesta”

CASERTA – Il sindacato Uil Trasporti ha inviato una sollecitazione al Comune di Caserta, alla Prefettura e alla società uscente Is.V.Ec. S.r.l. per chiedere il pagamento tempestivo delle spettanze dovute ai lavoratori. Nella lettera, firmata dal segretario regionale Giovanni Guarino, il sindacato sottolinea che la società Is.V.Ec. S.r.l., a seguito della conclusione anticipata del contratto il 5 febbraio scorso, avrebbe già potuto saldare le competenze relative al mese di gennaio, senza dover attendere il termine previsto dal contratto collettivo nazionale, fissato per il 15 febbraio.

La richiesta, urgente secondo il sindacato, è quella di accelerare il pagamento per evitare gravi disagi economici ai lavoratori, che, già colpiti dalla riduzione delle retribuzioni di dicembre a causa dei conguagli fiscali, rischiano di trovarsi in una condizione di precarietà. Il sindacato avverte che un ulteriore ritardo nel pagamento degli stipendi sarebbe insostenibile per le famiglie dei lavoratori, già messe a dura prova dalla situazione economica.

In caso di mancato riscontro entro cinque giorni, il sindacato ha avvertito che saranno organizzate azioni di protesta per sensibilizzare le parti coinvolte sulla questione e tutelare i diritti dei lavoratori.

Il sindacato si prepara a manifestare in piazza, con gli iscritti che, come è avvenuto in altre occasioni, è molto probabile che si presenteranno sotto il municipio, a piazza Vanvitelli, con una richiesta di incontro con il sindaco Carlo Marino, destinatario della missiva, così come anche il funzionario che si occupa dell’esecuzione del contratto, Pasquale Rivetti, figlio di Gioacchino Rivetti, imprenditore di Valle di Maddaloni, coinvolto nell’inchiesta sulla corruzione a Caserta, insieme a dirigenti comunali quali Franco Biondi e Giovanni Natale, ma soprattutto l’ex vicesindaco Emiliano Casale e il già assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo.

La lettera è stata inviata anche all’attenzione del segretario Salvatore Massi, e al responsbaile del settore Ambiente e Ecologia, Pasquale De Rosa, detto Lello, fratello del presidente della provincia, Marcello De Rosa, ex sindaco di Casapesenna, di cui Lello è stato vice ai tempi di Foortunato Zagaria

L’obiettivo, conclude la nota della Uiltrasporti, è garantire una rapida soluzione per il bene dei dipendenti e delle loro famiglie.

CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTA DELLA UILTRASPORTI