CASERTA. Le spese folli di Carlo Marino per la comunicazione. Ecco i primi 4 nomi per il progetto Frazioni

CASERTA (red.cro.) – Non ci piace, non approviamo questo modo di gestire il pubblico denaro. Non ci piace perché ci pare sbagliato consegnare 550 mila euro per la comunicazione dei lavori di riqualificazione di Puccianiello, Casolla e Tuoro, soldi che saranno gestiti da Giulia Napoli, la quale si è occupata sempre di tutt’altro, così come risulta dall’oggetto sociale della Reana Srl, con sede a Napoli. Ma soprattutto perché, come abbiamo scritto, dietro a Giulia Napoli c’è il signor Antonio Napoli, che ha lavorato con l’allora candidato sindaco del centrosinistra e attuale sindaco Carlo Marino. Iniziano a uscire, in queste ore, i nomi e gli introiti che gli esperti selezionati dalla Reana andranno a guadagnare per lavorare a questo mastodontico progetto economico per le periferie di Caserta. Soldi buttati, anzi, soldi sprecati, non per la comunicazione in sé ma per il peso della busta con i dobloni all’interno.

La Reana ha selezionato dall’elenco di professionisti esperti, relativamente alla figura professionale di grafico, Alberto Grant (€ 28.500,00). Come fotografo, da Casoria, arriverà Felice De Martino (6.985,29 euro). Come Digital Manager è stato scelto il 26enne Jacopo Mele, salernitano, con una parcella da € 17.100,00. Concludiamo la lista con la figura professionale di Cameraman, che vedrà all’opera Antonio Mingione, con studio a Caserta, 4.750,00 euro per lui.

Ovviamente (ci pare ovvio ma sempre meglio specificarlo), non abbiamo nulla contro questi professionisti, volti noti o piccoli professionisti sconosciuti ai più, ma sicuramente preparati. I nostri dubbi, per quello che valgono dopo l’aggiudicazione da oltre mezzo milione, restano su come il progetto sia stato affidato. Perché l’idea del favore all’amico, al suo compagnia di battaglia elettorale, facendolo passare il tutto attraverso la figlia di costui, è difficile da cancellare.