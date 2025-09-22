CASERTA. L’ex consigliere comunale Santonastaso aggredito da un negoziante del centro

NOVITA’! DAL 30 SETTEMBRE ARRIVA “IL COLPO”: IL NUOVO PODCAST DI CASERTACE SUI LADRI ITALIANI CHE HANNO FATTO LA STORIA – GUARDA IL TRAILER

Ha sporto denuncia il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Restiamo a disposizione del commerciante se vorrà esporre la sua versione

CASERTA – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia di Caserta, Paolo Santonastaso, è stato aggredito nella serata di domenica dal titolare di un locale in via San Giovanni. La lite è scoppiata per motivi riconducibili all’occupazione abusiva della strada con tavolini e uno scooter da parte dell’esercente, che avrebbe impedito a Santonastaso di accedere con l’auto al portone di casa.

Secondo la ricostruzione del esponente politico, dopo aver espresso le proprie rimostranze, la replica del commerciante sarebbe stata violenta: prima le minacce, poi l’aggressione fisica all’interno del portone, con un pugno al volto. La scena si è svolta davanti ai figli di Santonastaso e ad alcuni vicini, “esterrefatti”.

Santonastaso ha sporto denuncia ai carabinieri, dichiarando in un post: “Ho deciso di non rispondere alla violenza con la violenza. Non è questo il mondo che voglio lasciare ai miei figli”.