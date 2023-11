CASERTA. Lutto in città per la scomparsa di Loreto Marziale

CASERTA Addio a Loreto Marziale, figura di riferimento per la ristorazione di Caserta e provincia. Fratello della chef Rosanna Marziale (in passato stella Michelin), ha portato avanti per anni il lavoro nel mondo della ristorazione

“Apprendo con grande dolore della scomparsa di Loreto Marziale, un uomo gentile, perbene, un pezzo di storia della nostra città. Con la sua famiglia, in primis con sua sorella Rosanna, è stato un riferimento per l’enogastronomia della nostra città, alla quale è stato sempre legato in maniera fortissima. A tutti i suoi cari va il pensiero commosso mio e dell’intera Città”, è il commento del sindaco di Caserta Carlo Marino.

Ma tantissimi sono i post in Facebook per Loreto, Ecco cosa scrivono “I ragazzi della Santella”: “La gravosità di queste giornate che celebrano la ricorrenza dei morti, si è amplificata con la notizia della improvvisa dipartita di Loreto Marziale figlio di Tanino e fratello della carissima Rosanna Marziale. Il nome Marziale riecheggia, per I Ragazzi della Santella – La Storia Continua, con storie di vita e relazioni importanti per tutti quanti hanno qui vissuto nella strada. Una storia fatta di lavoro, tanto lavoro nel campo del commercio e soprattutto della ristorazione e della pasticceria. Loreto e Rosanna sono stati i successori di don Gaetano, fondatore del Ristorante “La Bomboniera”, posta all’ingresso del vialone che porta alla Reggia. Il locale negli anni ha cambiato denominazione in “Le Colonne” ed ha battezzato, sposato e celebrato i principali eventi festosi di tutte le famiglie casertane. Il locale è sempre stato un punto di riferimento per le migliaia di turisti in visita alla Reggia. Qui sono nati e cresciuti i figli di Don Gaetano, qui si sono innescati i processi di ricerca culinaria e di innovazione commerciale, con Loreto addetto alla gestione e alla direzione e Rosanna sempre più Chef acclamata a livello nazionale ed internazionale. Al locale sulla Via Appia, negli anni si è affiancata la Tenuta San Bartolomeo – Casa in Campagna – che sulle colline Caiatine è divenuta un parco botanico e faunistico di rara bellezza, curato con l’amore e la gentilezza d’animo di Loreto che, ancora una volta, ha rappresentato un un successo e un punto di interesse divenendo ben presto il luogo del ricordo nuziale e festoso di tantissimi casertani e non solo. Scrivere della famiglia Marziale, necessiterebbe di pagine e pagine di storia e di successi commerciali, scrivere in questo giorno amplifica il dolore e porta a contrarre i nostri cuori già segnati dal ricordo dei nostri cari con quelli delle sorelle e della mamma di Loreto. Non ci sono parole. Il Signore buono e misericordioso lo accolga tra le Sue braccia, affidandolo alle premure del suo papà e di tutti gli zii e parenti che lo attendono e soprattutto dia forza alla famiglia di sopportare un dolore così estremo. A tutta la famiglia Marziale vanno le nostre condoglianze e la vicinanza cara ed affettuosa con le nostre preghiere”.

Ciao Loreto