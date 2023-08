CASERTA. Giovane pizzaiolo muore nel sonno a soli 40 anni

Sotto shock l’intera comunità

CASERTA (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita nel mondo della ristorazione. Addio al giovane maestro pizzaiolo Umberto Persichini 40 anni. Il giovane e noto maestro pizzaiolo durante il sonno ha avuto un malore che lo ha portato via per sempre dall’amore dei suoi cari. Sotto shock l’intera comunità. Questo il post del fratello Giuseppe Persichini “Non avrei mai voluto pubblicare questo post ,ma poi mi sono reso conto che era il mio unico fratello ma non solo mio , Umberto era di tutti ed è giusto che tutti lo sappiate. Ieri Umberto si è spento nel sonno per un malore .Io voglio ricordarlo così Sorridente e pieno di vita Addio fratello un giorno ci rincontreremo e faremo tante pizze insieme per adesso insegna a papà a farle come hai fatto con me .Riposa in pace fratello mio — distrutto!”