CASERTA. Mamma muore al Sant’Anna e San Sebastiano. Ora i quattro figli puntano il dito contro medici e ospedale

CASERTA – Hanno chiesto un accertamento tecnico, una consulenza sulle cause della morte e la loro madre i figli della signora M.L., deceduta all’ospedale di Caserta nell’ottobre del 2017.

Come spiegato in altri casi, questa procedura quella che si attiva presso il tribunale, nell’occasione quello di Santa Maria Capua Vetere, è il primo passo necessario affinché si possa esporre in maniera credibile una richiesta di risarcimento, istanza presentata dagli eredi della donna.

È evidente, quindi, che i quattro figli della donna vogliano accertare la responsabilità di un’eventuale malpractrice sanitaria compiuta all’interno dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta come causa della morte della loro madre, così da poter richiedere un indennizzo.

Come atto necessario da parte dell’ospedale di Caserta, la struttura guidata dal direttore generale Gaetano Gubitosa ha preso atto dell’indicazione del nominativo dell’avvocato segnalato dalla società assicurativa che ha stipulato la polizza con la struttura del capoluogo, ovvero la AM Trust Spa.