CASERTA. MERCATO SCANDALOSO: servizi in condizione “terrificante”. FOTO E VIDEO

CASERTA – Nonostante le numerose e precedenti segnalazioni riguardanti lo stato di degrado dei servizi igienici dell’area mercatale di via ruta riscontrato già nei sopralluoghi del 27 agosto 2022, del 14 gennaio 2023, del 11 febbraio u.s, effettuati dalla 1 Commissione Consiliare di cui mi onoro di far parte, mio malgrado emerge inconfutabilmente, in data 25 gennaio (data delle foto, ndr.), che nessun intervento è stato fatto ed i servizi igienici tutto ora non possono essere utilizzati ed alla vista di quanto accertato il quadro di insieme è terrificante.

Un’ala della palazzina bagni, fortunatamente è completamente inibita all’accesso mentre l’altra ala si presenta con lavandini ed urinatoi otturati, igienici incrostati, pavimenti impraticabili, rubinetti aperti, acqua corrente in ogni dove.

A

parziale risoluzione del problema l’amministrazione comunale ha pensato di collocare 3 bagni chimici per garantire i servizi, soluzione tra l’altro che non è nemmeno consona alle esigenze degli operatori e dei cittadini in quanto 3 bagni chimici non coprono le loro esigenze fisiche.

Vista

la frequenza e considerata la necessità e l’urgenza di dar corso ad interventi ormai straordinari di manutenzione, invito e diffido il Sindaco e l’assessore al ramo a procedere ad horas alla risoluzione del problema già ampiamente segnalato.

Diversamente provvederò ad informare le autorità competenti per far sì che si chiuda l’area mercatale per evidenti carenze igienico sanitarie.