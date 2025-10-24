CASERTA. Moglie e marito si schiantano con l’auto davanti al Palazzo della Salute

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

E CLICCA QUI PER ASCOLTARLO SU APPLE PODCAST

CASERTA – Un violento incidente stradale ha provocato il ferimento di due persone questa mattina a Caserta. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 10:00 lungo via Paul Harris, la strada che costeggia il Palazzo della Salute, in prossimità del confine con il comune di San Nicola la Strada.

Sul posto, dopo la chiamata di allarme, sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari. Una volante della Polizia Municipale è giunta sul posto per regolare il traffico, divenuto subito intenso, e per avviare le indagini preliminari per ricostruire la dinamica dello scontro, al momento ancora da accertare.

Secondo le prime informazioni, a rimanere coinvolti nell’incidente sono stati due coniugi. L’ambulanza del 118, giunta rapidamente sul luogo dell’incidente, ha prestato le prime cure ai due feriti. La donna, in particolare, avrebbe riportato diverse contusioni. Dopo essere stati stabilizzati dai medici e dal personale sanitario, entrambi sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale “San Giovanni Bosco” di Marcianise per gli accertamenti del caso.