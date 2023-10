CASERTA. MOVIDA VIOLENTA. Cacciati dal titolare lanciano tavoli, sedie e bottiglie contro le vetrate del locale

Ennesimo episodio nel cuore della città.

CASERTA. L’episodio di cui scriviamo è accaduto nella notte tra domenica e lunedì, ovvero oggi, alle 3 di mattina. Alcuni ragazzi, in via Ferrante, ovvero nel cuore della movida del capoluogo, ancora in giro nonostante l’ora, nel momento in cui si sono abbassate le saracinesche del locale davanti al quale si attardavano, hanno iniziato ad urlare e ad inveire contro il proprietario. Non solo: i “nostri eroi” hanno tentato di rientrare nel bar ma, respinti, hanno dato il via al lancio di tavolini, sedie e bottiglie contro la porta di ingresso del locale.

Le urla ed il trambusto hanno svegliato i poveri residenti che hanno assistito alla scena, increduli e mezzi addormentati.

La banda di giovani, invece, è poi scappata verso via Mazzini per evitare di essere fermata dalle forze dell’ordine. Insomma, un’altra notte di caos nel centro della città dove, ormai, gli episodi di violenza non si contano più. Violenza che si manifesta, nella sua brutalità e nella sua ignoranza, verso le cose e verso le persone. E, questo, nonostante la comunque massiccia presenza delle forze dell’ordine: carabinieri, polizia, guardia di finanza e vigili urbani non solo presidiano alcuni “posti fissi”, quali, ad esempio, Largo San Sebastiano e piazza Dante, ma percorrono anche le vie della movida cittadina per tamponare o evitare qualsiasi situazione di emergenza.