CASERTA. Nonostante il parcheggio gratis, auto in divieto di sosta. DECINE DI MULTE AL MERCATO

CASERTA – Come si sa, dal mese di agosto e per tutto il mese di settembre le strisce blu del comune di Caserta non saranno a pagamento. Un periodo di gratuita della sosta legata al cambio di gestore a seguito di gara d’appalto.

Nonostante ciò, il brutto vizio di molti casertani di lasciare l’auto in divieto di sosta non pare essere stato intaccato.

Ed è per questo motivo che ieri, sabato, è intervenuta la polizia municipale nei dintorni del mercato settimanale di Caserta in via Ruta.

Molte le auto in divieto di sosta e, inevitabilmente, molte le multe spiccate dai caschi bianchi.