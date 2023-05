CASERTA. Nuovi edifici residenziali in città. Del Rosso: evitare che l’interesse di pochi possa ledere diritti altrui

In calce all’articolo il testo integrale del comunicato stampa

CASERTA – Quello che sta succedendo nel centro di Caserta è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo, fino ad oggi, come capita spesso dalle nostre parti vi dico luoghi in cui i potenti non si disturbano, così come una volta non si disturbavano i conducenti di autobus e tram, nessuno ne parla. Ovviamente, tranne Casertace. Per cui, non possiamo non salutare con soddisfazione il fatto che ci sia un consigliere comunale che prova a fare il suo mestiere di oppositore, cioè di controllore, in nome per conto di quella porzione del popolo sovrano che lui rappresenta nei banchi della minoranza in Consiglio comunale a Caserta. Si tratta di Maurizio Del Rosso esponente di Prima Caserta. Del Rosso ha posto alcuni problemi molto seri nella sua nota che pubblichiamo in calce a questo breve articolo di introduzione. Questioni di cui noi ci occupiamo da tempo quelle relative ai piuttosto sospetti abbattimenti e ristrutturazioni di immobili del centro storico della città capoluogo: S. Antida, incrocio tra via Roma e via Unità italiana e, infine, ultimo della serie l’abbattimento e la ricostruzione in atto in via Giovan Battista Vico (clicca qui per leggere) di cui ci siamo occupati proprio ieri con un ampia documentazione fotografica.

QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DEL COMUNICATO STAMPA

Nuovi edifici residenziali in città. Del Rosso: evitare che l’interesse di pochi possa ledere diritti altrui.

Il centro storico, e non solo, negli ultimi anni e’ interessato da demolizioni e ricostruzioni di vecchi edifici.

Tuttavia le nuove costruzioni appaiono ricoprire volumetrie prima non esistente ed in alcuni casi le opere si presenterebbero difformità rispetto ai progetti depositati.

E’ il caso ad esempio dell’immobile in fase di ultimazione costruito a via Roma, angolo via Unità italiana, dove i terrazzi dello stabile appaiono ricadere su suolo pubblico.

Per meglio approfondire la regolarità dei predetti lavori, ho chiesto all’Ente – dichiara

il Consigliere Maurizio Del Rosso -, la trasmissione della documentazione (permesso a costruire, progetti ed ogni altro atto o relazione) relativa agli immobili in costruzione e/o demolizione siti in Via Sant’Antida (ex Cinema San Marco), Via Roma, angolo via Unità Italiana e Via G.B. Vico, quest’ultimo oggetto di improvvisa demolizione ed in assenza di adeguate misure di sicurezza nella fase di abbattimento.

E’ indubbio che i nuovi edifici rendano piu’ gradevole la nostra città – conclude Del Rosso- ma bisogna evitare che l’interesse di pochi possa ledere diritti altrui.