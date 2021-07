CASERTA. Ospedale Covid free. Si abbatte la lista di attesa: interventi e ambulatori anche di domenica

CASERTA – Dopo essere diventata Covid free, l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta ha pianificato una programmazione straordinaria per l’abbattimento delle liste di attesa sia dei ricoveri chirurgici sia della specialistica ambulatoriale, con prestazioni erogate anche di domenica.

Il piano di recupero – si legge in una nota – “poggia sul criterio dell’implementazione dell’offerta sanitaria”. In particolare, per quanto riguarda il recupero delle prestazioni chirurgiche, “il numero di sedute operatorie implementate, pianificato per Unita’ operative coinvolte, e’ stato parametrato sulla base del numero dei pazienti presenti in lista di attesa e della complessita’ degli interventi da effettuare, prevedendo un abbattimento pari al 50% degli interventi ad alta complessita’, al 35% degli interventi a media complessita’ e al 15% degli interventi a bassa complessita'”.

In relazione, invece, al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, il piano di abbattimento delle liste di attesa prevede l’attivazione di sedute ambulatoriali aggiuntive, con apertura degli ambulatori anche nella fascia oraria pomeridiana e nei giorni di sabato e domenica.