CASERTA. Paolo Santonastaso è il nuovo numero uno cittadino del partito della premier Meloni

CASERTA – È stato eletto oggi il nuovo Direttivo di Fratelli d’Italia (Fdi) a Caserta. Il consigliere comunale e provinciale Paolo Santonastaso è stato scelto come nuovo coordinatore del partito a livello cittadino. Santonastaso ha espresso soddisfazione per la nomina e ha ringraziato i parlamentari presenti, Marco Cerreto, il Presidente Provinciale Gimmi Cangiano, il Consigliere Regionale Alfonso Piscitelli, e la senatrice Giovanna Petrenga per il lavoro svolto in qualità di coordinatrice della città fino ad oggi.

Inoltre, è stato annunciato che Pasquale Napoletano assumerà il ruolo di nuovo Capogruppo in Comune. Santonastaso ha confermato che il vice coordinatore sarà l’Ing. Vincenzo Tarabuso e che nei prossimi giorni il nuovo Direttivo si riunirà per definire i vari ruoli all’interno del partito.

Santonastaso ha ribadito l’impegno del nuovo Direttivo nel lavorare per un cambiamento significativo della città, dopo nove anni di amministrazione del centrosinistra. Il partito si prepara a un’intensa attività di presenza sul territorio in vista delle prossime elezioni comunali.