CASERTA. Parcheggio gratis in città per tutto il mese di agosto

A partire da martedì primo agosto e per tutto il mese

CASERTA – Da martedì 1 agosto e per tutto il mese, a Caserta, si potrà parcheggiare gratuitamente anche sulle strisce blu. E’ uno degli effetti del passaggio di cantiere tra il vecchio concessionario degli stalli Tmp, il cui contratto scade il 31 luglio, ed il nuovo K-City che subentrerà il prossimo 3 settembre.

La nuova società – che gestirà tra le altre cose anche i parcheggi per i prossimi 10 anni – sarà impegnata nell’espletamento di lavori propedeutici al servizio tra cui una ridefinizione degli stalli nelle zone di Caserta e la sostituzione dei parchimetri. In più il nuovo gestore garantirà un maggiore controllo del rispetto delle regole con l’installazione di telecamere che avranno il compito di rilevare il passaggio dei mezzi pesanti. Sarà adottato, poi, il cosiddetto targa System che avrà la funzione di sanzionare in maniera rapida i trasgressori.

Il nuovo appalto prevede l’introduzione anche di tre autovelox. La K-City non solo si occuperà di gestire i parcheggi, ma anche le contravvenzioni elevate sia dalla polizia municipale che dagli ausiliari della sosta.