CASERTA. PAURA IN CENTRO. Nota ladri al supermercato, avvisa vigilante ma viene minacciata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Ieri sera una giovane donna è stata minacciata da una banda di delinquenti dopo averli sorpresi a voler rubare in un supermercato in via Cesare Battisti. A raccontare l’accaduto è Maurizio Raimondi dal suo profilo Facebook. “La situazione in Via Cesare Battisti si fa sempre peggio. Quella banda di delinquenti che ha scambiato i porticati per un luogo di bivacco, non solo hanno tentato di rubare in un supermercato, ma hanno anche minacciato una giovane donna. Sono indignato perché hanno tentato il furto, sono indignato perché si sono permessi di minacciare una ragazza della mia città. Ma vi rendete conto? Ma cosa deve succedere per far capire che deve essere sgomberata l’area da questi balordi e delinquenti?”

“Raccolgo il grido di una giovane ragazza e voi sapete bene che i figli di questa città non devono toccarli, perché la Caserta vera è una parte di me – prosegue Raimondi – Contro il degrado non c’è colore politico che tenga. Se taci sei a favore e complice, se fai le barricate sei contro, punto. Vicinanza a questa ragazza che ovviamente non passerà più per quella zona. Non siamo nemmeno più liberi di girare in città, dove vogliamo, quando vogliamo e come vogliamo.”