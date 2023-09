CASERTA. Paura nei pressi dell’ex Macrico: albero crolla in viale Beneduce

Grande spavento per le persone che transitavano in zona

CASERTA – Spavento nell’ex area Macrico a Caserta: albero crolla in viale Beneduce. L’incidente nella zona molto frequentata da residenti e visitatori ha messo in evidenza la necessità di una costante sorveglianza e manutenzione dell’aria. Il fusto apparentemente indebolito non ha retto alla prima pioggia caduta in questi giorni crollando e causando paura tra chi transitava in zona.