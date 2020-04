CASERTA. Quattro operatori dell’ospedale positivi al Covid-19. Pronto soccorso chiuso per 2 ore

Attivate le procedure di sanificazione

CASERTA – A seguito delle quotidiane attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti

dell’Azienda “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta con l’esecuzione di tamponi



rino-faringei è stata rilevata la positività al Covid-19 di quattro dipendenti delmedesimo turno di lavoro presso il Pronto Soccorso.I quattro dipendenti, in assenza di sintomi, sono stati confinati presso ilproprio domicilio, con comunicazione al SEP, il Servizio Epidemiologia ePrevenzione, dell’ASL competente per la presa in carico.Alle ore 16,30 sono state immediatamente attivate le procedure disanificazione degli ambienti con temporanea sospensione delle prestazioni diPronto Soccorso.Alle ore 18,45 sono regolarmente riprese le attività.Come da procedura aziendale tutti i dipendenti del Pronto Soccorso e idipendenti entrati in contatto con lo stesso sono stati sottoposti a tampone rino-faringeo.Nel prossimo comunicato si darà notizia dell’esito dei tamponi effettuati,attualmente in corso di processazione.