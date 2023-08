CASERTA. Raffica di furti in città tra centro e frazioni. Come evitare i ladri in casa

CASERTA – Non si ferma alle escalation di furti che sta colpendo la città di Caserta.

Negli ultimi giorni i ladri hanno colpito per ben due volte in alcune abitazioni di corso Trieste e in tre casi nell’area di Puccianiello. Si tratta di furti in casa che hanno quasi tutti lo stesso modus operandi.

I malviventi colpiscono le abitazioni che al momento sono vuote per vacanza. Gli oggetti più ricercati sono quelli relativi alla tecnologia e chiaramente contanti e gioielli.

Secondo una recente analisi di Confabitare, l’associazione dei proprietari immobiliari, nel primo semestre del 2023 sono aumentati i furti in appartamento. Le grandi città sono le più colpite da questo fenomeno, con un furto ogni tre minuti e una media di settanta abitazioni su mille che vengono colpite a livello nazionale. L’associazione ha quindi elaborato una lista di 10 consigli utili per evitare furti in case specialmente durante le vacanze estive.

Per affrontare questa problematica, Confabitare ha elaborato dieci consigli che, se seguiti, possono contribuire a ridurre il rischio di diventare vittime di intrusioni indesiderate. Fra questi anche valorizzare i rapporti di buon vicinato.